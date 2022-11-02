Оккупанты строят неизвестное сооружение на площадке хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС — регулятор 2 ноября, 14:42 РФ начала незаконное строительство на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты строят неизвестное сооружение на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Госинспекции ядерного регулирования Украины.

Там отметили, что оккупанты не допускают персонал к непосредственному месту выполнения строительно-монтажных работ.

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Такие действия российских оккупантов являются нарушением лицензии на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла Эксплуатация ядерной установки ЗАЭС.

Также нарушаются требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности.

До устранения вышеперечисленных нарушений регулятор требует ограничить эксплуатацию площадки Запорожской АЭС.

Госатомрегулирования выдала распоряжение, которым с 28 октября запрещается выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в объеме реконструкции и модернизации. Энергоатому поручили принять меры по сохранению условий, необходимых для обеспечения безопасности труда, здоровья персонала и охраны окружающей среды.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

Россия давит на украинских сотрудников ЗАЭС, готовясь аннулировать их пропуска.