Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС — Энергоатом

14 апреля, 13:38
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Войска РФ захватили ЗАЭС в начале полномасштабного вторжения (Фото:Энергоатом/Telegram)

Войска РФ захватили ЗАЭС в начале полномасштабного вторжения (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты готовятся блокировать персонал Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, они готовятся долго держать персонал в заложниках, опасаясь контрнаступления ВСУ и учитывая сильный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации станции.

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«Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС», — добавили в компании.

В Энергоатоме напомнили, что Россия уже проводила подобные действия в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Тогда смену станции закрыли на Чернобыльской АЭС. Оккупанты около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

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Ольга Кошарная
Ольга Кошарная
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Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Перед этим окккупанты заставили 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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