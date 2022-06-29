Оккупанты готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС — Энергоатом 29 июня, 13:37 Оккупанты хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты готовят серьезную провокацию на захваченной Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.

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Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов для проверки его чаш и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков.

«Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования», — пояснили в Энергоатоме.

Там добавили, что самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, так как под видом «проведения проверки» они могут набросать в бетонные чаши взрывчатку, неразорванные снаряды и другое оружие, а потом обвинить в этом работников ЗАЭС. Это может стать формальным поводом для приглашения на станцию представителей ​​МАГАТЭ.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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