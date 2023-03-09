Запорожская АЭС полностью обесточена из-за атак РФ: в Центре стратегических коммуникаций объяснили риски 9 марта, 11:57 ЗАЭС была полностью обесточена после атак российских оккупантов (Фото:Энергоатом)

Утром в четверг, 9 марта, Запорожская АЭС была обесточена в результате массированной атаки войск РФ, это может привести к крупнейшей катастрофе с 1986 года.

Как пояснили в Центра стратегических коммуникаций в Telegram, была разорвана последняя линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой.

«Атомная станция обесточена, без восстановления внешнего питания может произойти авария. Агрессия России и оккупация ЗАЭС создали наибольшую радиационную угрозу Европе со времени Чернобыльской катастрофы 1986 года». — отметили там.

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В ЦСК добавили, что преднамеренное создание радиационных угроз на ЗАЭС — это элемент пропаганды и шантажа международного сообщества со стороны Москвы.

«Россия самостоятельно не в состоянии обслуживать и обеспечивать безопасность ЗАЭС. Критически необходимо заставить РФ оставить атомный объект с последующей демилитаризацией под международным контролем и надзором», — резюмировали там.

В вою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости взять обязательства по безопасности Запорожской.

«Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и позволить этому произойти? Так продолжаться не может. Я поражен самодовольством — что мы делаем, чтобы этого не произошло? Мы — МАГАТЭ, мы призваны заботиться о ядерной безопасности. Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться и дальше, то однажды наша удача закончится», — сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал партнеров и МАГАТЭ принять меры по пресечению российского ядерного терроризма из-за обесточивания Запорожской АЭС.



В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь шахедов, почти половину удалось сбить.



