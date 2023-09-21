На ЗАЭС произошла авария, которую оккупанты пытаются скрыть — Атеш 21 сентября, 18:39 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла очередная авария, которую оккупанты пытаются скрыть.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на собственного агента на станции.

«Наш агент с ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть оккупанты. Но об этом уже известно всем работникам станции», — говорится в сообщении.

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По их данным, некомпетентные российские работники сломали некоторые компоненты на ЗАЭС и теперь есть вероятность, что целый энергоблок перестанет работать.

«Аварии на станции стали бытовым явлением, с тех пор, как ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить в происшествии Киев — нет сомнений», — сообщает Атеш.

Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.

По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.

4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.