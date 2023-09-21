На ЗАЭС произошла авария, которую оккупанты пытаются скрыть — Атеш
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла очередная авария, которую оккупанты пытаются скрыть.
Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на собственного агента на станции.
«Наш агент с ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть оккупанты. Но об этом уже известно всем работникам станции», — говорится в сообщении.
По их данным, некомпетентные российские работники сломали некоторые компоненты на ЗАЭС и теперь есть вероятность, что целый энергоблок перестанет работать.
«Аварии на станции стали бытовым явлением, с тех пор, как ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить в происшествии Киев — нет сомнений», — сообщает Атеш.
Угроза теракта РФ на ЗАЭС — что известно
22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что информация о том, что именно российские оккупанты установили на крыше захваченной ими Запорожской АЭС, сейчас проверяется.
По его словам, предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.
4 августа миссия МАГАТЭ получила доступ к крышам двух зданий реакторов ЗАЭС после месяца запросов и заявила, что не нашла следов взрывчатых веществ.