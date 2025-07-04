В Укрэнерго объявили о возобновлении подачи энергии на ЗАЭС после блэкаута из-за обстрелов РФ

После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов ЗАЭС снова получает ток, сообщили в Укрэнерго (Фото: ГП Энергоатом)

Об этом 4 июля сообщается на официальном канале госкомпании в Telegram.

«После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов — сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины», — завили энергетики.

Как пояснили в НЭК Укрэнерго, что 4 июля во время российского обстрела линия, питающая Запорожскую АЭС аварийно выключилась. Однако в оперативном режиме начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности — из-за большой угрозы для жизни. Поэтому временно оккупированная РФ станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности ЗАЭС.

7 мая сообщалось, что в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из внешних линий электропередачи, соединяющих оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Инфографика: NV

Россия в ночь на 4 июля атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Как позднее сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Telegram, из-за российского удара 4 июля на Запорожской АЭС произошел блэкаут.

По словам чиновника, оккупанты ударили по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута, сообщали в Минэнерго Украины.