Запорожская АЭС. Спутники зафиксировали российские БТРы в районе реакторов и пробоины в крыше станции — фото 29 августа, 23:05 CNN сообщает, что на фото видно, по меньшей мере, три российских бронетранспортера (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Спутники Maxar Technologies сделали новые фото зданий временно оккупированной Запорожской АЭС. В СNN проанализировали снимки и сообщают, что на них видны минимум три российских бронетранспортера и пробоины в крыше здания.

Компания Maxar Technologies в Twitter отмечает, что фото были сделаны утром в понедельник, 29 августа.

CNN сообщает, что на фото видно, по меньшей мере, три российских бронетранспортера в районе здания, расположенного недалеко от ядерных реакторов. Также видны пробоины в крыше одного из зданий.

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Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

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