Запорожская АЭС. Спутники зафиксировали российские БТРы в районе реакторов и пробоины в крыше станции — фото

29 августа, 23:05
Поделиться:
CNN сообщает, что на фото видно, по меньшей мере, три российских бронетранспортера (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

CNN сообщает, что на фото видно, по меньшей мере, три российских бронетранспортера (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Спутники Maxar Technologies сделали новые фото зданий временно оккупированной Запорожской АЭС. В СNN проанализировали снимки и сообщают, что на них видны минимум три российских бронетранспортера и пробоины в крыше здания.

Компания Maxar Technologies в Twitter отмечает, что фото были сделаны утром в понедельник, 29 августа.

https://twitter.com/Maxar/status/1564275111758557185

CNN сообщает, что на фото видно, по меньшей мере, три российских бронетранспортера в районе здания, расположенного недалеко от ядерных реакторов. Также видны пробоины в крыше одного из зданий.

Видео дня

Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Читайте также:

Запорожская АЭС захвачена российскими войсками с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Радиационный шантаж на ЗАЭС: Зеленский объяснил «специфическую бандитскую логику» России

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

https://www.youtube.com/embed/c2lsPuQNJ9s
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Войска РФ ЗАЭС

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X