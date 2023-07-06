Россияне устанавливали на крышах энергоблоков Запорожской АЭС пулеметные гнезда — Энергоатом 6 июля, 10:18 Оккупированная Россией Запорожская АЭС, 15 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне размещали на энергоблоках оккупированной ими Запорожской АЭС пулеметные гнезда.

Об этом директор Энергоатома Петр Котин заявил в эфире телемарафона в четверг, 6 июля, комментируя спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Спутник снял четвертый энергоблок ЗАЭС утром 5 июля. На фото видно, что на его крыше появились неизвестные объекты, но разрешение снимка не позволяет точно установить, какие именно.

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«Действительно так, мы также имеем возможность пересмотреть эти снимки. Еще информацию некоторую мы имеем. Знаем, что были размещены пулеметные гнезда на некоторых крышах энергоблоков. И эти снимки также свидетельствуют о том, что там может быть, в частности, и взрывчатка», — рассказал Котин.



По словам директора Энергоатома, опасность на станции сейчас большая, поскольку там, по его данным, находится около 700 российских военных — их количество то уменьшается, то увеличивается.

«И фактически там есть и взрывчатка, и оружие, и все другие вещи, которые не нужно, чтобы были на таком объекте», — сказал он.

Вечером 4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работала в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС уменьшается.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.



2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.