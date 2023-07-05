МАГАТЭ запросила у России доступ к крышам реакторов ЗАЭС для проверки 5 июля, 21:50 Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Эксперты МАГАТЭ запросили у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.

Об этом сообщается в официальном отчете организации.

По словам гендиректора Рафаэля Гросси, важен доступ к крышам блоков третьего и четвертого реакторов, а также к частям турбинных залов и некоторых частей системы охлаждения на станции.

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Также Гросси заявил, что пока не наблюдает «видимых следов мин или взрывчатых веществ».

Он сообщил, что команда МАГАТЭ не сообщала о каких-либо недавних обстрелах или взрывах.

Также он добавил, что военное присутствие на оккупированной станции «кажется неизменным».

В отчете говорится, что МАГАТЭ известно об информации о размещении мин и других взрывчатых веществ на территории ЗАЭС и вокруг нее.

Инфографика: NV

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов говорил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

Накануне Генштаб ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины, предупреждали военные. По данным ВСУ, РФ может пойти на провокацию в ближайшее время.

В этот же день российская пропаганда распространила заявления властей страны-агрессора о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе».

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы. Инспекторы МАГАТЭ заявляют, что не обнаружили признаков минирования россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС.