МАГАТЭ провело ротацию мониторинговых миссий на Запорожской и еще трех АЭС

7 февраля, 12:28
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Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

МАГАТЭ провело ротации мониторинговых миссий на четырех украинских АЭС, в том числе на оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Госинспекции ядерного регулирования Украины, организация сменила своих представителей на ЗАЭС 6 февраля.

В этот же день произошла ротация на Южноукраинской АЭС, а 4 февраля — на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

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Регулятор напомнил, что МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос украинского правительства на фоне продолжающейся агрессии России.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

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По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

16 января МАГАТЭ объявило о расширении своей миссии в Украине. Перед этим сообщалось, что МАГАТЭ отправит мониторинговые миссии на все украинские атомные электростанции, чтобы следить за состоянием безопасности в условиях полномасштабной агрессии России.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МАГАТЭ Ротация Запорожская АЭС

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