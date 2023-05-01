Мониторинговая миссия МАГАТЭ провела ротацию персонала на оккупированной Запорожской АЭС 1 мая, 15:02 На ЗАЭС прошла восьмая ротация экспертов МАГАТЭ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

МАГАТЭ провело ротацию своего персонала на оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Это уже восьмая ротация экспертов МАГАТЭ с сентября прошлого года.

«Несмотря на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС российские оккупанты своими действиями наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности на атомной станции, которая за период оккупации существенно деградировала», — сообщили в пресс-службе регулятора.

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Там напомнили, что постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ действуют также на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС и на находящейся на этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Размещение миссий агентства на всех украинских АЭС состоялось в ответ на официальный запрос Украины.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

2 марта МАГАТЭ провело ротацию инспекторов на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.