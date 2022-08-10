Провокации РФ на Запорожской АЭС: гендиректор МАГАТЭ заявил об отсутствии «непосредственной угрозы ядерной безопасности»

10 августа, 11:43
Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы на Запорожской АЭС на данный момент после последних обстрелов российскими военными 5 и 6 августа.

«На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ оценили отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента», — говорится в его заявлении на сайте международной организации.

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В МАГАТЭ подчеркнули, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС нанес определенный ущерб, но доступные измерения радиации продолжают показывать ее нормальный уровень.

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Нет также видимых повреждений контейнеров с топливом и защитного периметра объекта.

В то же время в организации подчеркнули, что обстрелы площадки ЗАЭС 5−6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной и радиационной безопасности, в том числе касающиеся физической целостности атомной электростанции, обеспечения работы персонала и внешних источников питания.

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«После инцидента Украина сообщила МАГАТЭ, что персонал станции ограничил доступ к внутреннему кризисному центру ЗАЭС, что потенциально может повлиять на реагирование в случае чрезвычайной ситуации, даже если доступ к внешнему центру будет оставаться возможным», — резюмировал Гросси.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС Ядерный шантаж Война России против Украины

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