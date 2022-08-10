Провокации РФ на Запорожской АЭС: гендиректор МАГАТЭ заявил об отсутствии «непосредственной угрозы ядерной безопасности» 10 августа, 11:43 Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы на Запорожской АЭС на данный момент после последних обстрелов российскими военными 5 и 6 августа.

«На основе информации, предоставленной Украиной, эксперты МАГАТЭ оценили отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате субботнего инцидента», — говорится в его заявлении на сайте международной организации.

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В МАГАТЭ подчеркнули, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС нанес определенный ущерб, но доступные измерения радиации продолжают показывать ее нормальный уровень.

Нет также видимых повреждений контейнеров с топливом и защитного периметра объекта.

В то же время в организации подчеркнули, что обстрелы площадки ЗАЭС 5−6 августа нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной и радиационной безопасности, в том числе касающиеся физической целостности атомной электростанции, обеспечения работы персонала и внешних источников питания.

«После инцидента Украина сообщила МАГАТЭ, что персонал станции ограничил доступ к внутреннему кризисному центру ЗАЭС, что потенциально может повлиять на реагирование в случае чрезвычайной ситуации, даже если доступ к внешнему центру будет оставаться возможным», — резюмировал Гросси.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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