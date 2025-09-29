Уже шесть суток. Глава Госатомрегулирования заявил об угрозах для радиационной безопасности из-за блэкаута на ЗАЭС

По словам председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, если на ЗАЭС в ближайшее время не закончится блэкаут, то вполне вероятно развитие аварийной ситуации (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Игнорирование российскимиоккупантами требований ядерной безопасности на Запорожской АЭС и обстрелы линий электропередач могут привести к развитию событий по негативному сценарию, ведь запасы дизельного топлива для генераторов неизвестны.

Об этом заявил 29 сентября председатель Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков. Он напомнил, что оккупированная ЗАЭС шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой. Системы питают при помощи резервных дизельных электростанций.

«На данный момент точно неизвестно, какие запасы дизельного топлива имеются на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем, важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки», — заявил он.

По словам Корикова, если в ближайшее время российские оккупанты не создадут необходимых условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизтопливо на промышленной площадке закончится, то вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

23 сентября Министерство энергетики сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, через которую ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

25 сентября в НАЭК Энергоатом заявили, что на Запорожской атомной электростанции уже второй день подряд продолжается блэкаут из-за отключения единственной линии электропередачи.

«Это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы», — отметили в Энергоатоме.

Кроме того, на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, которое представляет опасность, чтобы оправдать кражу.

«Самое страшное то, что российские руководители, которые работают над этим планом, настолько стремятся угодить своему начальству в Москве, что игнорируют любые проблемы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году», — подытожил украинский дипломат.