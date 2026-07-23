В то же время, как отмечается в анализе Greenpeace, «в целом российский проект» в отношении ЗАЭС «все больше обречен на провал» (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Такой вывод содержится в новом анализе Greenpeace Украина, подготовленном на основе спутниковых снимков высокого разрешения, сделанных в период с января по июль 2026 года.

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По данным организации, россияне почти завершила строительство высоковольтной линии электропередачи между оккупированными Мелитополем и Геническом (вдоль трассы М18) — однако после серии атак украинских дронов, в частности по электроподстанции в Геническе в начале июля 2026 года, реализация проекта была сорвана.

Как отмечают в Greenpeace, что новая ЛЮП — ключевая часть плана оккупантов встроить временно захваченную Запорожской АЭС в энергосистему РФ. Согласно оценке организации, Кремль хочет использовать вырабатываемое станцией электричество — для обеспечения временно оккупированные районы Украины, включая полуостров Крым, а также южные регионы России. Кроме того, электроэнергия должна была поддерживать военную логистику, добывающую промышленность и сельское хозяйство на оккупированных территориях, считают в Greenpeace.

При этом, как говорится в анализе организации, «в целом российский проект все больше обречен на провал и должен быть остановлен, чтобы уменьшить ядерные риски».

В свою очередь, эксперт Greenpeace Украина Ян Ванде Путте отметил, что оккупация ЗАЭС с 2022 года используется РФ как инструмент «ядерного террора» против всей Европы. Попытки интеграции станции в российскую энергосеть обречены на провал, но риски для ядерной безопасности остаются высокими.

В Greenpeace также предостерегли — потеря внешнего электроснабжения или отказ систем охлаждения реакторов может привести к масштабному радиационному выбросу.

Кроме того, как заявил ведущий специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Шон Берни, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «продолжает подрывать международные усилия, направленные на прекращение незаконной российской оккупации ЗАЭС».

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«Поражает, что человек, претендующий на пост следующего генсека ООН, отстаивает позицию, противоречащую многочисленным резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ и принципам Устава ООН. Российские планы по перезапуску реакторов и интеграции станции в российскую энергосистему являются незаконными в соответствии с международным правом и становятся все более нереалистичными. Именно такой сигнал МАГАТЭ должно доносить до „Росатома“ и правительства России», — сказал эксперт.

Ситуация на ЗАЭС — последние новости

В конце мая российские оккупанты распространили фейки об ударах ВСУ по энергоблоку ЗАЭС. Силы обороны юга опровергли заявления Кремля, которые являются очередной попыткой дискредитации Украины и прикрытием для российских преступлений.

Инфографика: NV

В ночь на 3 июня временно оккупированная Запорожская АЭС примерно на 20 минут осталась без внешнего электроснабжения. Это был 17-й подобный случай за время войны России против Украины, заявило МАГАТЭ.

4 июня МАГАТЭ сообщило о мощном обстреле Запорожской ТЭС, обеспечивающей энергоснабжение АЭС.

5 июня в районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное перемирие для проведения ремонтных работ на линии электропередачи Днепровская. Договоренности о прекращении огня были достигнуты между украинской и российской сторонами при посредничестве Международного агентства по атомной энергии.

20 июня в пресс-службе Минэнерго Украины заявили, что Запорожская АЭС в двадцатый раз с начала полномасштабного вторжения РФ осталась без внешнего электроснабжения — из-за российских атак станция потеряла питание от линии Ферросплавная-1.

13 июля в Главном управлении разведки сообщили, что страна-агрессор Россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу: оккупанты разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа Гербера-Сикер и Герань-Сикер.

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15 июля в российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что в результате удара дрона погибли главный инженер оккупированной ЗАЭС и его водитель.

Россия подала жалобу в МАГАТЭ, после чего генеральный директор агентства Рафаэль Гросси осудил инцидент в соцсети X и назвал его «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство, которое серьезно угрожает ядерной безопасности».