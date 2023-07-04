Угроза теракта на ЗАЄС. От худшего сценария спасет только коллективная сила — Ермак

4 июля, 23:16
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Подготовка россиянами теракта на Запорожской атомной электростанции требует сильной и решительной позиции всего демократического мира.

Об этом заявил глава руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«От худших планов автократического российского зла спасет только коллективная сила. Враг боится этого», — написал Ермак.

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Он подчеркнул, что реальность требует сильной и решительной позиции демократий.

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«Один неожиданный для врага шаг может укрепить стратегическую безопасность Европы на следующие десятилетия», — отметил руководитель ОП.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его данным, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская АЭС ЗАЭС Андрей Ермак Война России против Украины

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