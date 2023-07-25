Россияне перевели энергоблок № 4 на Запорожской АЭС в состояние «горячей остановки» 25 июля, 07:24 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС реактивный энергоблок № 4 перевели в состояние «горячей остановки» в понедельник, 24 июля. Это нарушение ядерного законодательства Украины, сообщает Энергоатом.



Там рассказали, что таким образом на захваченной ЗАЭС выполнили приказ нелегитимного «руководства», несмотря на требования компании и Госатомрегулирования.

«Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии «холодная остановка», — отметили в Энергоатоме.

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Также в компании объяснили, что такие действия угрожают ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и его ремонта.

«Это сознательное и умышленное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание», — подчеркнул президент Энергоатома Петр Котин.

Он обратился в Офис генпрокурора, поскольку действия российских оккупантов «содержат признаки уголовных правонарушений». Речь идет о статьях 267, 274, 258, 14.

До этого «горячим» оставался только энергоблок № 5, эксплуатацию остальных четырех ограничили состоянием «холодная остановка».

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.