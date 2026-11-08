На ЗАЭС произошел 16-й блэкаут с начала года: станция работает на генераторах

В ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция осталась без внешнего электроснабжения. Это уже 16-й блэкаут с начала 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

В сообщении говорится, что 8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ Ферросплавная-1, которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

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Попытка автоматического повторного включения линии оказалась безуспешной. Теперь собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов, отметили в пресс-центре.

В Энергоатоме добавили, что это уже 16 случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Обесточивание станции представляет критическую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Также в компании предупредили, что работа в режиме блекаута создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива в случае выхода из строя дизель-генераторов или истощения их ресурса, что может привести к радиационной аварии.

5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с 2022 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что российские военные используют территорию станции в военных целях, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.