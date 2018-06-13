13 июня 2018, среда

Запорожская чиновница, получающая пособие переселенца, сотрудничает с террористами "ДНР" - Миротворец

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В 2017 году чиновница участвовала в оккупированном РФ Донецке в конкурсе
Фото из соцсетей

В 2017 году чиновница участвовала в оккупированном РФ Донецке в конкурсе "федерации бодибилдинга "ДНР"

Центр Миротворец уличил чиновницу из Запорожья в сотрудничестве с пророссийской террористической организацией "ДНР".

Речь идет о главном специалисте Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Запорожской области Маргарите Богуславской.

В частности, в 2017 году бывшая жительница Донецка поехала в оккупированный РФ город для участия в соревнованиях так называемой "федерацией бодибилдинга "ДНР".

При этом, согласно ее декларации, Богуславская получает из украинского бюджета финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц.

В то же время, судя по постам в ее профиле, чиновница недостатка в деньгах не ощущает, и вполне может позволить себе отдых на курорте.

Ранее сообщалось, что солист Львовской оперы признался в поддержке пророссийских сепаратистов.

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