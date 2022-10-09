«Абсолютное зло. Нелюди и террористы». Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Запорожья, в ОП показали последствия атаки 9 октября, 10:04 В ночь на 9 октября оккупационные российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажкам и частным домам Запорожья (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Президент Владимир Зеленский, реагируя на ракетный удар оккупантов по Запорожью, заявил, что россияне понесут за него ответственность.

Об этом говорится в его Facebook в воскресенье, 9 октября.

«Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи[…] Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто выполнил этот приказ. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми», — заявил Зеленский.

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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото и видео последствия очередной атаки россиян на гражданских.



В ночь на 9 октября Россия дважды обстреляла Запорожье. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу 12 ракет, в основном по многоэтажкам и частным домам. Погибли как минимум 12 человек, 49 пострадавших госпитализированы, в частности шестеро детей.

В течение последних дней оккупанты регулярно атакуют Запорожье, в том числе жилые дома и инфраструктуру. После атаки 6 октября погибли 18 человек. В результате обстрела автоколонны с гражданскими 30 сентября погиб 31 человек.

