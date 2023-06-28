Переименование Запорожья: языковой омбудсмен выступил против

28 июня, 16:01
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Нацкомиссия рекомендовала переименовать Запорожье (Фото:i-ua.tv)

Нацкомиссия рекомендовала переименовать Запорожье (Фото:i-ua.tv)

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в частности Запорожья, должно быть отменено.

В связи с этим Креминь официально обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Он призывает министра поручить Нацкомиссии принять новое решение, которое будет полностью соответствовать закону Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

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«Решение должно содержать перечень обязательных для переименования названий населенных пунктов, которые не соответствуют стандартам государственного языка, а также четкие рекомендации по их переименованию», — подчеркивает Кремень.

По словам языкового омбудсмена, в перечень Нацкомиссии немало названий, соответствующих стандартам государственного языка. В том числе и «Запорожье», а также «Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное».

Он отмечает, что, кроме того, в Комиссия в большинстве своих рекомендаций не предлагает правильный вариант названия, и использует странную формулировку «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке», что, по словам Кременя, не соответствует требованиям закона.

Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка обнародовала рекомендации по изменению названий более 1,4 тыс. сел, поселков и городов Украины. В перечень попал и город Запорожье. Там объяснили, что это название «может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожье Язык Украинский язык Переименование языковой омбудсмен Дерусификация

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