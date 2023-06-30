Запорожье не переименуют — решение комиссии

30 июня, 21:43
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Город Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Город Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

Об этом говорится на сайте комиссии.

30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать.

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В списке осталось только 10 городов:

  • Бровары
  • Северодонецк
  • Два Первомайска
  • Первомайский
  • Южноукраинск
  • Хрустальный
  • Южное
  • Боково-Хрустальное
  • Сорокино.

22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Запорожье Переименование города Переименование

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