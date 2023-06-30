Запорожье не переименуют — решение комиссии 30 июня, 21:43 Город Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

Об этом говорится на сайте комиссии.

30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать.

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В списке осталось только 10 городов:

Бровары

Северодонецк

Два Первомайска

Первомайский

Южноукраинск

Хрустальный

Южное

Боково-Хрустальное

Сорокино.



22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.