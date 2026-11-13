В Запорожье предупредили о возможных перекрытиях движения через мосты и плотину ДнепроГЭС

Информацию о возможном временном перекрытии дорожного движения на мостах и плотине ДнепроГЭС подтвердили также представители Патрульной полиции (Фото: Кадр из мини-фильма Днепровская ГЭС. Моя страна / Укргидроэнерго)

В Запорожье из соображений безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС .

Об этом 13 ноября сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

«Прошу водителей заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные перекрытия и не создавать скопления транспорта вблизи мостов. В случае ограничений движения выбирайте альтернативные маршруты и следуйте указаниям полицейских», — сообщил чиновник.

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Информацию о возможном временном перекрытии дорожного движения на мостах и плотине ДнепроГЭС подтвердили также представители патрульной полиции, сообщило Суспильне.Запорожье.

Правоохранители, в частности, призвали водителей:

не создавать скопления транспорта вблизи мостов, где движение может быть временно ограничено;

в случае перекрытия движения выбирать альтернативные маршруты и выполнять требования полицейских;

заранее планировать свой маршрут с учётом возможных ограничений.

В конце октября Запорожье подверглось рекордному количеству атак с использованием FPV-дронов. Как заявил глава ОГА Михаил Семикин, россияне изменили тактику и модифицировали дроны, в частности нанося удары по муниципальному транспорту.

9 ноября Зеленский заявил, что атаками на мосты и энергосети Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально усложнить жизнь украинцам. По его словам, меры противодействия таким ударам обновляются еженедельно.

11 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и реактивными беспилотниками. И.о. главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин сообщил, что в городе было временно перекрыто движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях.

Водителям предлагалось объехать плотину через Арковый мост на Хортице, Вантовый мост и мост имени Преображенского.