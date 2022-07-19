Постоянный страх. Врач из оккупированной части Запорожской области — об отсутствии медикаментов, стукачах и партизанах

19 июля, 11:33
Эксклюзив НВ
Врачи на временно оккупированных территориях испытывают острый дефицит даже элементарных медикаментов — иллюстративная фотография (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Врачи на временно оккупированных территориях испытывают острый дефицит даже элементарных медикаментов — иллюстративная фотография (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Автор: Роман Фещенко

Доктор с десятилетним опытом работы — о жизни в оккупации, российских военных и своей мечте уехать отсюда

С начала полномасштабной войны почти 60% территории Запорожской области оказалась в российской оккупации. О том, как живет эта часть Украины и как там работают медики НВ рассказал доктор городской больницы, который из соображений личной безопасности попросил об анонимности.

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Наш город оказался в оккупации буквально с первых дней войны. Тогда в больницу поступало много мирных жителей с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Тогда же в нашу больницу стали поступать российские солдаты и украинские пленные военнослужащие. Пару раз были случаи, когда русские привозили к нам долечиваться украинских военных, которых оперировали сами. Потом их забирали, и какова их дальнейшая судьба, я не знаю.

Сейчас российские врачи лечат своих раненых сами, и нас к этому не привлекают. Теперь у них свой госпиталь, который разместился в здании бывшего ковидного отделения больницы.

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Многих медикаментов нет. Российские военные не пропускали автобусы с медпрепаратами, поэтому возник дефицит расходных материалов, в том числе даже перчаток, бинтов, растворов для обработки ран.

Поскольку сейчас большинство городских больниц закрылись, многих пациентов везут к нам, в том числе и тяжелых больных. Кроме того, к нам поступает много пациентов из Мариуполя. А врачей стационара сейчас стало меньше примерно на 60−70%, поэтому существенно возросла нагрузка на медперсонал, дежурить приходится чаще. Многие врачи покинули город еще в феврале-апреле и то лишь благодаря своей решительности.

Хотя я ничего [с российскими оккупантами] на подписывал, параллельно с украинской зарплатой нам выдали вторую — в российских рублях. Впрочем, недавно было собрание с [оккупационной] военной администрацией города и, судя по всему, они собираются предлагать украинским врачам писать заявления и переходить работать в Россию. И хотя коллектив больницы в основном придерживается проукраинских взглядов, не у всех есть возможность уехать с оккупированной территории. Поэтому, думаю, многие вынуждены будут согласиться [перейти на работу в РФ]. Предполагаю, что со временем чтобы остаться на рабочем месте, будут заставлять получать российские паспорта.

Что касается меня, то я, скорее всего, постараюсь вырваться на подконтрольную Украине территорию, так как ничего подписывать [с оккупационной администрацией] не хочу. Хотя не уверен, что получится вырваться, врачей из оккупации выпускают не всех.

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Из моего города, например, можно попытаться выехать либо в северном направлении — в Запорожье, либо в южном — через Крым. Если ехать в сторону Запорожья, то многие стоят в огромных колоннах на эвакуацию, едва ли не неделю. А если ехать в сторону Крыма, то вроде бы большую часть желающих выпускают, но я также слышал, что там бывают допросы, а некоторых избивают. Но когда едешь в Крым, то хотя бы снаряд не прилетает рядом с машиной. Как минимум, это лучше.

Но вообще дорога через российские блокпосты очень угнетающая — я несколько раз проезжал через блокпосты с российскими солдатами.

В большинстве случаев на оккупированной части области расчет идет в гривнах. Например, на рынке цены указаны в украинской национальной валюте, а вот квитанции на оплату коммунальных услуг частично приходят в рублях, а частично в гривнах. Пока что в городе есть вода и электричество. А вот газоснабжение отключили.

Также на прилавках появились российские товары, и их уже большинство. Из украинских товаров магазины продают только остатки.

А вообще большая часть жителей на временно оккупированной территории ждет ВСУ и деоккупации. Ведь все видят, что происходит на самом деле, и многие из тех, кто раньше был нейтральными, теперь стали проукраински настроенными. Хотя, конечно, есть и те, которые перешли на сторону врага. А еще стало много стукачей. Назвать это полноценной жизнью нельзя — постоянный страх.

Но даже это не мешает появлению в городе проукраинских листовок, фото которых распространяются в местных группах.

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Теги:   Медикаменты Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Медицина Запорожская область Российская армия Беседа НВ Российско-украинская война Медики Оккупация

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