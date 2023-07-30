Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью 30 июля, 10:30 Россияне в субботу нанесли очередной ракетный удар по Запорожью (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

В результате ракетной атаки РФ по Запорожью вечером в субботу, 29 июля, два человека погибли и еще двое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Российская ракета убила 32-летнюю женщину и 45-летнего мужчину.

Еще две женщины — 36 и 55 лет — госпитализированы с легкими травмами, им оказали необходимую медицинскую помощь.

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В субботу, 29 июля, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Ранее сообщалось о двух погибших и одной раненой. Также в результате атаки выбиты стекла в 13 многоэтажках, повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Всего за минувшие сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. ОВА получили 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

