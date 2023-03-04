Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью возросло до 11 4 марта, 18:06 Российская ракета убила не менее 11 человек в запорожской пятиэтажке (Фото:ГСЧС)

В Запорожье под завалами жилой многоэтажки, в которую ночью 2 марта попала российская ракета, обнаружили тело еще одного человека. Это уже 11-й погибший в результате этой атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС вечером в субботу, 4 марта.

Предварительно, без вести пропавшими остаются еще четыре человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются третьи сутки.



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В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Известно по меньшей мере об 11 погибших, среди которых семья с восьмимесячной девочкой.