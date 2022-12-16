Россияне выпустили 21 ракету по Запорожью и району — горсовет 16 декабря, 15:40 В результате атаки в некоторых районах Запорожья пропал свет (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«Сегодня утром коварный враг атаковал Запорожье. Буквально через полчаса проклятые рашисты выпустили по Запорожью и Запорожскому району 21 ракету!» — пишет он в Telegram.

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По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Куртев добавил, что в результате атаки в некоторых районах Запорожья пропал свет, но в городе уже возобновляется электроснабжение. Он напомнил о нагрузке на энергосистему и призвал экономить электроэнергию.

В случае долговременных отключений электроэнергии жители Запорожья могут прийти к ближайшему Пункту Несокрушимости и зарядить там свои гаджеты и согреться, напомнил он.

«Также спасибо за искусную работу нашим Силам противовоздушной обороны. Благодаря им далеко не все ракеты, выпущенные по Запорожью, сегодня долетели до своих целей. Как бы рашисты не пытались нас запугать, как бы они ни хотели оставить нас без света и тепла, мы все равно держим строй и продолжаем жить и работать», — отметил Куртев.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге, известно о двух погибших.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.