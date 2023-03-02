Удар РФ по многоэтажке в Запорожье: глава ОВА говорит о трех погибших 2 марта, 17:15 Российские войска ударили ракетами С-300 по жилой многоэтажке в Запорожье (Фото:ГСЧС)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава обладминистрации подтверждают гибель трех мирных жителей в результате российского удара по жилой многоэтажке в Запорожье в ночь на 2 марта.



Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона заявил, что по состоянию на 12:45 из-под завалов извлекли тела двух погибших, и еще одно тело спасатели пытаются достать.

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По его словам, шесть человек пострадали, среди них женщина на шестой неделе беременности, спасены 11 человек.

Малашко также сообщил о девяти без вести пропавших. По его словам, существует вероятность, что они до сих пор живы, но находятся под завалами.

В ГСЧС подтвердили, что по состоянию на 12:00 на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье из-под завалов деблокированы двое погибших.

В то же время в Офисе генпрокурора Украины ранее заявили о четырех погибших в результате российского удара.

Поисково-спасательная операция продолжается.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Известно по меньшей мере о трех погибших и шести пострадавших.