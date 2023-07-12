Упал «неустановленный российский объект». Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье возросло до 18, жителей просят не трогать обломки 12 июля, 17:26 Местных жителей призвали быть осмотрительными и не трогать обломки (Фото:Юрій Малашко / Telegram)

В спальном районе Запорожья упал «неустановленный российский летательный объект», в результате пострадали 18 человек, среди которых шесть детей. Местный власти призвали жителей не прикасаться к обломкам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

«18 травмированных, среди которых шесть детей — последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра», — пишет он.

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Малашко уточнил, что в настоящее время известно о девяти женщинах и трех мужчинах, получивших повреждение на открытой территории. Кроме того, шесть детей получили травмы разной степени тяжести.

«После оказания первой медицинской помощи четверо взрослых и один ребенок направлен на амбулаторное лечение», — добавил он.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Местных жителей призвали быть осмотрительными и не трогать обломки, которые еще могут быть опасными.

Ранее МВД сообщало о пяти пострадавших. По данным ГСЧС, Россия атаковала Запорожье приблизительно в 13:00.