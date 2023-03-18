Ночью россияне ударили ракетами С-300 по жилому комплексу в Запорожье

18 марта, 07:50
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Россияне регулярно наносят удары по украинским городам из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)

Россияне регулярно наносят удары по украинским городам из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)

В ночь на субботу, 18 марта, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью с ЗРК С-300.

Как сообщает Запорожская ОВА, вражеские ракеты были нацелены на территорию одного из жилых комплексов.

Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками также повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: там вылетели окна и повреждены крыши и фасады.

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Секретарь горсовета Анатолий Куртев уточняет, что российская ракета разрушила заведение общепита.

На месте прилета работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Запорожская область Запорожье ЗРК С-300 Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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