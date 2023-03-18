Ночью россияне ударили ракетами С-300 по жилому комплексу в Запорожье
Россияне регулярно наносят удары по украинским городам из ЗРК С-300 (Фото:Минобороны РФ)
В ночь на субботу, 18 марта, российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью с ЗРК С-300.
Как сообщает Запорожская ОВА, вражеские ракеты были нацелены на территорию одного из жилых комплексов.
Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками также повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: там вылетели окна и повреждены крыши и фасады.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев уточняет, что российская ракета разрушила заведение общепита.
На месте прилета работают все соответствующие службы.
Информация о пострадавших уточняется.