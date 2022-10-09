Из Бердянска и Мелитополя. Для ночной атаки на Запорожье РФ применила 13 самолетов, а также ЗРК С-300 — Воздушные силы 9 октября, 12:33 Россия нанесла массированный ракетный удар по многоэтажкам и частным домам Запорожья (Фото:Служба безопасности Украины)

Российские войска атаковали Запорожье 9 октября из районов временно захваченных Бердянска и Мелитополя. Из бомбардировщиков и истребителей было выпущено четыре крылатые ракеты Х-22 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Там рассказали, что около полуночи зафиксировали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 — с аэродрома Мариновка Ростовской области.

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Также оккупанты нанесли удар из ЗРК С-300. Около 16 ракет выпустили по гражданской инфраструктуре Запорожья и жилым кварталам.

В ночь на 9 октября Россия дважды обстреляла Запорожье. Большинство ракет попали в многоэтажки и частные дома. Погибли по меньшей мере 12 человек, 49 пострадавших госпитализированы, в том числе шестеро детей.

В течение последних дней оккупанты регулярно атакуют Запорожье, в том числе жилые дома и инфраструктуру. После атаки 6 октября погибли 18 человек. В результате обстрела автоколонны с гражданскими 30 сентября погиб 31 человек.