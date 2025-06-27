Российские дроны попали по промышленному объекту в Запорожье

27 июня, 05:22
Поделиться:
Среди гражданского населения пострадавших нет (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Среди гражданского населения пострадавших нет (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 27 июня российские оккупационные войска совершили очередную атаку дронами по Запорожью. Зафиксировано не менее шести ударов БпЛА по областному центру.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В результате вражеского обстрела пострадали нежилые здания промышленного предприятия, а также территория одного из гаражных кооперативов. На местах попаданий возникли пожары.

Реклама

Среди гражданского населения пострадавших нет. Сейчас на месте работают аварийные службы и представители ГСЧС.

Воздушная тревога, которая длилась в регионе, уже отменена. Власти призывают жителей сохранять бдительность и не игнорировать сигналы тревоги.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье Дроны шахеды Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies