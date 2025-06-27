Российские дроны попали по промышленному объекту в Запорожье

В ночь на 27 июня российские оккупационные войска совершили очередную атаку дронами по Запорожью . Зафиксировано не менее шести ударов БпЛА по областному центру.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В результате вражеского обстрела пострадали нежилые здания промышленного предприятия, а также территория одного из гаражных кооперативов. На местах попаданий возникли пожары.

Среди гражданского населения пострадавших нет. Сейчас на месте работают аварийные службы и представители ГСЧС.

Воздушная тревога, которая длилась в регионе, уже отменена. Власти призывают жителей сохранять бдительность и не игнорировать сигналы тревоги.