Российские дроны попали по промышленному объекту в Запорожье
Среди гражданского населения пострадавших нет (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
В ночь на 27 июня российские оккупационные войска совершили очередную атаку дронами по Запорожью. Зафиксировано не менее шести ударов БпЛА по областному центру.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.
В результате вражеского обстрела пострадали нежилые здания промышленного предприятия, а также территория одного из гаражных кооперативов. На местах попаданий возникли пожары.
Среди гражданского населения пострадавших нет. Сейчас на месте работают аварийные службы и представители ГСЧС.
Воздушная тревога, которая длилась в регионе, уже отменена. Власти призывают жителей сохранять бдительность и не игнорировать сигналы тревоги.