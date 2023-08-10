Россия ударила по Запорожью ракетой Х-35, а не Искандером — полиция

10 августа, 15:25
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В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице (Фото:пресс-служба Нацполиция)

В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице (Фото:пресс-служба Нацполиция)

Полиция Запорожской области уточнила, что Россия в среду, 9 августа, ударила по Запорожью ракетой Х-35, а не ракетой Искандер, как предполагалось ранее.

«Правоохранители задокументировали последствия попадания вражеской ракеты Х-35 по областному центру», — говорится в сообщении пресс-служб полиции.

Полиция напомнила, что вчера вечером Россия нанесла ракетный удар по спальному району областного центра. В результате удара начался пожар в хозяйственном здании. Пожар быстро потушили сотрудники ГСЧС.

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Также взрывной волной повреждены окна в близлежащих многоэтажных жилых домах и магазинах.

В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне, предварительно, ударили по Запорожью ракетой Искандер.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Полиция Запорожская область Запорожье Искандер Война России против Украины

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