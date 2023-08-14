Россияне обстреляли Запорожскую область, полностью уничтожив два дома. Есть погибшие 14 августа, 09:40 Россияне уничтожили жилые дома в Запорожском районе в ночь на 14 августа (Фото:МВД)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов Запорожской области в ночь на понедельник, 14 августа. Есть погибшие.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома. Еще два — повреждены, в соседних повылетали окна.

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На местах удара спасатели искали под завалами людей — спасли троих, двое погибли. МВД показало фото последствий российской атаки.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

В ночь на 14 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Взрывы прогремели в Запорожской и Одесской областях. Оккупанты атаковали Одессу тремя волнами — силы ПВО сбили все 15 беспилотников и восемь Калибров.

В результате падения обломков в нескольких местах начались пожары: уничтожен гипермаркет Fozzy, повреждены семь учебных заведений. Ранения получили три человека.