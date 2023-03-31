Россияне ударили ракетами по Запорожью и Орехову 31 марта, 16:09 Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Орехов в пятницу, 31 марта. В результате атаки есть раненые.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне ударили по Орехову двумя ракетами из самолета. Двое гражданских получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

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Также в ГСЧС сообщили о ракетном ударе по Запорожью в 13:00. Ермак писал, что «прилет» был в Коммунарском районе. По предварительной информации, травмировались два человека, их госпитализировали. Повреждены пять домов и два гаража с автомобилями внутри.

В результате взрывной волны в одном из жилых домов застряли женщина с годовалым ребенком. Спасатели деблокировали элементы железных конструкций и освободили их.

Фото: ГСЧС

«После осмотра врачами скорой от госпитализации спасенные отказались», — заявили в ГСЧС.



Фото: ГСЧС

В ночь на 31 марта российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими беспилотниками. Генштаб сообщил об уничтожении девяти из десяти дронов.