Россияне ударили ракетами по Запорожью и Орехову

31 марта, 16:09
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Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Орехов в пятницу, 31 марта. В результате атаки есть раненые.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне ударили по Орехову двумя ракетами из самолета. Двое гражданских получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

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Также в ГСЧС сообщили о ракетном ударе по Запорожью в 13:00. Ермак писал, что «прилет» был в Коммунарском районе. По предварительной информации, травмировались два человека, их госпитализировали. Повреждены пять домов и два гаража с автомобилями внутри.

В результате взрывной волны в одном из жилых домов застряли женщина с годовалым ребенком. Спасатели деблокировали элементы железных конструкций и освободили их.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

«После осмотра врачами скорой от госпитализации спасенные отказались», — заявили в ГСЧС.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

В ночь на 31 марта российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими беспилотниками. Генштаб сообщил об уничтожении девяти из десяти дронов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Запорожье Ракетные удары

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