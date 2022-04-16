Над Запорожьем сбили две вражеские ракеты: обломки упали в жилом квартале 16 апреля, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Обломки сбитых над Запорожьем ракет упали в жилом квартале (Фото:Запорожская ОВА)

В одном из районов Запорожья средствами ПВО сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. Пострадала женщина.

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Как сообщили в Запорожской ОВА, от взрыва в домах вылетели окна. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.

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Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. Более подробная информация будет предоставлена позже, добавили в ОВА.

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