Над Запорожьем сбили две вражеские ракеты: обломки упали в жилом квартале
Обломки сбитых над Запорожьем ракет упали в жилом квартале (Фото:Запорожская ОВА)
В одном из районов Запорожья средствами ПВО сбиты две вражеские ракеты, обломки которых упали в жилом квартале. Пострадала женщина.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Как сообщили в Запорожской ОВА, от взрыва в домах вылетели окна. По предварительным данным, от обломков стекла пострадала женщина 29 лет, которая уже доставлена в больницу. По словам медиков, угрозы ее жизни нет.
Также поврежден один частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль.
Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются. Более подробная информация будет предоставлена позже, добавили в ОВА.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.