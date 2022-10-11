Оккупанты атаковали ракетами Запорожье: под удар попали объекты инфраструктуры 11 октября, 07:11 Запорожье снова попало под ракетный удар оккупантов (Фото:ГСЧС)

Утром во вторник, 11 октября, российские оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, целями оккупантов стали объекты инфраструктуры.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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В ночь на 10 октября россияне снова атаковали Запорожье. В результате этой атаки в центре города был разрушен многоквартирный жилой дом.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, — ранены.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ