Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью
Запорожью попало под ракетный удар оккупантов (Фото:Александр Старух/facebook.com)
Утром в четверг, 22 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется», — написал он.
Днем 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.
В ночь на 21 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.
19 сентября оккупанты дважды атаковали ракетами Запорожье.
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