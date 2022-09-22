Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью

22 сентября, 07:49
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Запорожью попало под ракетный удар оккупантов (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Запорожью попало под ракетный удар оккупантов (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Утром в четверг, 22 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется», — написал он.

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Днем 21 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

В ночь на 21 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

19 сентября оккупанты дважды атаковали ракетами Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=zvgZSFPrIio
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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