Оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Запорожью: власти сообщили подробности 19 сентября, 07:46 Запорожье снова попало под ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли новые ракетные удары по Запорожью и Запорожскому району. Один человек пострадал.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительной информации, одна ракета попала в Запорожье возле реки Днепр. Данные о пострадавших уточняются.

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Также под удар попало одно из сел Запорожского района. Известно об одном пострадавшем.

На месте происшествий работают соответствующие профильные службы.

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали ракетами Запорожье. Зафиксировали не менее восьми прилетов. В пригороде и одном из районов пропало электричество.

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