Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть риск повторных обстрелов
Оккупанты атаковали Запорожье (Фото:Александр Старух/facebook.com)
Утром в пятницу, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов», — написал он.
В ночь на 7 октября РФ впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136.
Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.
Жертвами этой атаки стали 11 человек.