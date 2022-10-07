Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть риск повторных обстрелов 7 октября, 10:09 Оккупанты атаковали Запорожье (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Утром в пятницу, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов», — написал он.

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В ночь на 7 октября РФ впервые атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.

Жертвами этой атаки стали 11 человек.

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