Ночной обстрел Запорожья. Погиб один человек, разрушено здание предприятия — ОВА
Ликвидация последствий российского удара по Запорожью (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Российские войска ударили ракетами по Запорожью в ночь на 6 ноября. Разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, предварительно погиб один человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Пожарные ликвидировали масштабное возгорание, которое произошло в результате атаки оккупантов. Продолжается разбор завалов.
Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе, рассказал Старух. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два автомобиля.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий удара РФ.