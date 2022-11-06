Ночной обстрел Запорожья. Погиб один человек, разрушено здание предприятия — ОВА 6 ноября, 08:50 Ликвидация последствий российского удара по Запорожью (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские войска ударили ракетами по Запорожью в ночь на 6 ноября. Разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, предварительно погиб один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Пожарные ликвидировали масштабное возгорание, которое произошло в результате атаки оккупантов. Продолжается разбор завалов.

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Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе, рассказал Старух. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два автомобиля.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий удара РФ.

