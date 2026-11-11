РФ атаковала Запорожье КАБами и дронами, движение по плотине ДнепроГЭС перекрыто

Вечером в среду, 11 ноября, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и реактивными беспилотниками. В городе было временно перекрыто движение транспорта по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Водители могут объехать плотину по Арочному мосту на Хортице, Вантовому мосту и мосту имени Преображенского. О возобновлении движения в ОВА обещают сообщить отдельно.

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В тот же вечер Воздушные силы предупреждали об угрозе для Запорожья: в сторону города летели реактивные беспилотники с востока и юга, а также фиксировались пуски управляемых авиабомб.

11 ноября командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью «Украинской правде» заявил, что россияне уже начали подготовку к транспортной блокаде Запорожья. По его словам, главная цель врага на Ореховском и Гуляйпольском направлениях — захватить город, поэтому оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами (КАБами) по мостам и дамбам, а также разрушают энергетическую инфраструктуру. На Гуляйпольское направление Россия, по словам Ласийчука, стянула около 50 тысяч военнослужащих.

В конце октября Запорожье подверглось рекордному количеству атак FPV-дронов. Как заявил начальник ОВА Михаил Семикин, россияне изменили тактику и модифицировали дроны, в частности нанося удары по муниципальному транспорту.

9 ноября Зеленский заявил, что атаками на мосты и энергосети Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально осложнить жизнь украинцев. По его словам, меры противодействия таким ударам обновляются еженедельно.