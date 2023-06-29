«Решение должно быть отменено». Глава МОН Лисовой раскритиковал идею переименовать Запорожье 29 июня, 08:56 Оксен Лисовой (Фото:МОН)

Министр образования и науки Оксен Лисовой раскритиковал рекомендацию Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию более 1400 сел, поселков и городов Украины, среди которых и Запорожье.



Он опубликовал свою позицию в Facebook в среду, 28 июня.

По словам Лисового, комиссия его министерства «вышла за рамки своих полномочий», поскольку вопросом запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии согласно закону занимаются другие органы. Он заявил, что решение должны отменить.

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Функциями комиссии, объясняет министр, является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка.

«Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень „красн“ или „черв“? Ок, переименовать. А есть ли там на самом деле историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии). Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое — компетентными и уполномоченными органами», — написал Лисовой.

Нацкомиссия создала рабочую группу, в которую вошли филологи и историки из разных областей Украины. На основании работы группы комиссия составила перечень названий сел, поселков и городов, которые, по ее мнению, не соответствуют орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам или содержат идеологемы, связанные с имперской политикой страны-агрессора России.

Языковой омбудсмен и Минкульт выступили против.

Вскоре в комиссии объяснили, что рекомендовали рассмотреть вопрос переименования Запорожья после обращений жителей города, но сами принимать такое решение не имеют полномочий, и это должны делать община и органы самоуправления.