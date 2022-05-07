В Запорожской области российские оккупанты терроризируют население: отбирают землю и заставляют платить им «налоги» 7 мая, 19:14 Цей матеріал також доступний українською На Запорожье оккупанты забирают землю у населения (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Оккупанты проводят на территориях оккупированной части Запорожской области политику террора с применением фильтрационных мероприятий.

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Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Агрессор вводит политику террора на временно оккупированных территориях Запорожской области. Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия», — говорится в сообщении.

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В частности, в поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько — в аренде. Только после этого будет предоставлена лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, не указанную в бумагах.

По данным Денисовой, в Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что потребовали только «военный налог», а все новые налоги предприниматели будут платить только в общину.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях — военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, а также нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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