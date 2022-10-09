Удар по многоэтажкам. Россия выпустила по Запорожью 12 ракет: под завалами ищут людей, почти 50 госпитализировали 9 октября, 09:19 Большинство ракет, выпущенных россиянами по Запорожью в ночь на 9 октября, ударили по многоэтажкам. (Фото:Александр Старух/Telegram)

Российские войска, по предварительной информации, выпустили по Запорожью в ночь на 9 октября 12 ракет. Большинство ударили по многоэтажкам и частным домам — погибли 12 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, для атаки оккупанты применили тактическую авиацию, ударив по одному из районов города. Девятиэтажное здание частично разрушено, пять частных — разрушены. Также поражены объекты инфраструктуры, повреждены 20 автомобилей.

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В то же время секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что, по предварительной информации, повреждено около 20 домов частного сектора и около 50-и многоэтажек. Также разрушения потерпели четыре учебные заведения.

Ранее Куртев заявил о как минимум 17 погибших. Старух уточнил, что сейчас известно о 12. Госпитализировали 49 пострадавших, в том числе шестерых детей. Информацию уточняют.

«Под завалами могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция. Уже спасены восемь человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил Старух.

В ночь на 9 октября Россия дважды обстреляла Запорожье. В течение последних дней оккупанты регулярно атакуют городу, в частности жилые дома и инфраструктуру. После атаки 6 октября погибли 18 человек. В результате обстрела автоколонны с гражданскими 30 сентября погиб 31 человек.

