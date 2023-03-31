Утренняя атака на Запорожье: оккупанты нанесли серию ударов из РСЗО, есть разрушения
Утром оккупанты атаковали Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)
Утром в пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Запорожью из реактивных систем залпового огня.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
В результате атаки есть разрушения гражданских объектов. Возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте.
Пострадавших в результате удара нет.
Кроме того, ночью в результате вражеского обстрела был поврежден инфраструктурный объект в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
В ночь на пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами С-300 и дронами Shahed.