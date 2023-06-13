Армия РФ за сутки 85 раз обстреляла Запорожскую область: два человека погибли, еще двое получили ранения 13 июня, 08:51 Армия РФ за сутки 85 раз обстреляла Запорожскую область (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

За минувшие сутки, 12 июня россияне совершили 85 обстрелов Запорожской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения, они госпитализированы. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram.

По сообщению Малашко, армия РФ дважды ударила по области с авиации, атаковала с БПЛА и из РСЗО. Под огонь попали населенные пункты Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское и Ольговское. Кроме того, враг совершил 75 артиллерийских обстрелов по Новоандреевке, Верхней Терсе, Каменскому, Степному и другим прифронтовым селам.

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В результате обстрела Железнодорожного в своем доме погиб 44-летний мужчина. В Гуляйполе минно-взрывные травмы получила 64-летняя женщина.

Разрушены 34 объекта, среди них многоэтажные и частные дома, имущество людей и коммуникации.

9 июня российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

12 июня, войска обстреляли управляемыми авиабомбами город Орехов Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще один — ранен.