Оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья, двое погибших, разрушен храм — главное 9 августа, 21:35 Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что российские террористы обстреляли жилой квартал города, в результате чего погибли люди (Фото:Патрульна поліція України / Telegram)

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в среду, 9 августа, российские террористы обстреляли город, есть погибшие. Об этом сообщается в его Telegram.

21:34. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что информация о трех погибших была предварительной, одного человека реанимировали. Известно о двух погибших и семи раненых.

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21:20. В Запорожской области снова воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

21:09. Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что россияне, предварительно, ударили по Запорожью ракетой Искандер.

21:02. В МВД уточнили, что, кроме церкви, россияне разрушили супермаркет в Запорожье.

Фото: МВС України / Telegram

Фото: МВС України / Telegram

Фото: Юрій Малашко /Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

21:00. Малашко сообщил, что известно уже о семи пострадавших, их количество может увеличиться — во многих квартирах выбило окна, разлетелись обломки стекла.

20:44. Начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что в результате обстрела разрушен храм и торговые точки, а взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.



20:37. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрела города погибли три человека.



«Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые», — написал Куртев.



По его словам, сейчас уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.

Начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что уже выехал на место происшествия. По его словам, есть попадание в объект гражданской инфраструктуры.

29 июля российские террористы атаковали город Запорожье ракетами. В результате обстрела два человека погибли, а двое получили ранения.