Удерживают занятые рубежи. Наступление россиян на запорожском направлении сейчас маловероятно — глава ОВА

20 сентября, 16:33
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Одна из линий обороны Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Одна из линий обороны Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Наступление российских оккупантов на запорожском направлении в ближайшее время маловероятно, однако россияне накопили достаточно сил для удержания занятых рубежей, заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Во время брифинга 20 сентября он рассказал, что после успешного контрнаступления украинских военных в Харьковской области армия РФ начала довольно часто бить по системе энергоснабжения в Запорожской области. По его словам, в среднем оккупанты обстреливают регион около 100 раз в день, но "горячих столкновений" нет.

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Старух заявил, что Запорожье — это дорога из Донецка в Херсонскую область, поэтому в области постоянно есть определенный контингент войск РФ, который могут перебрасывать на восток или запад. Сейчас идут дожди, что затрудняет всякую интенсификацию боевых действий, добавил он.

«Вместе с тем, враг накопил достаточные силы для удержания рубежей. У них, к сожалению, было время, чтобы обустроить эшелонированную оборону в течение лета и конца весны. Поэтому они сосредотачивают свои усилия именно на удержании рубежей», — сказал глава ОВА.

В течение последних дней мэр временно захваченного россиянами Мелитополя сообщал о серии мощных взрывов в городе. По его словам, они прогремели на аэродроме, также была попытка ликвидации коллаборанта.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-gWTV9dxCY
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

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