В Запорожье медикам удалось реанимировать человека, которого считали погибшим — МВД

9 августа, 22:01
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Последствия российского удара по Запорожью (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

Последствия российского удара по Запорожью (Фото:Ігор Клименко/Telegram)

Медикам удалось реанимировать человека, которого считали погибшим после российского ракетного удара по храму и супермаркету в Запорожье.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram.

«Первоначально информация была о трех погибших. К счастью, один человек удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции», — пишет он.

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Таким образом, по его данным, в результате российской атаки погибли два мирных жителя.

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Клименко добавил, что спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании.

Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, которые во время прилета находившиеся на улице, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о трех погибших в результате удара оккупантов.

Вечером в среду, 9 августа, российские террористы обстреляли Запорожье. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал, что оккупанты разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожье Войска РФ Супермаркеты Медики Ракетный удар

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