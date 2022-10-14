Количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до 15 человек — ГСЧС

14 октября, 21:21
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Уже разобрано около 200 тонн остатков строительных конструкций (Фото:REUTERS/Stringer)

Уже разобрано около 200 тонн остатков строительных конструкций (Фото:REUTERS/Stringer)

Число жертв российского ракетного удара по Запорожью 9 октября выросло. На месте трагедии обнаружены тела 15 человек и еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте разрушения секции подъезда девятиэтажного жилого дома, в который попала вражеская ракета ночью 9 октября

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«В результате ракетного террора по гражданскому объекту города 15 человек погибли, 11 человек спасены и еще шестеро считаются без вести пропавшими», — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что уже разобрано около 200 тонн остатков строительных конструкций.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Оккупанты наносили удары по инфраструктуре и жилым кварталам.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожье ГСЧС Ракетные удары

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